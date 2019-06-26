أعلن اتحاد الكرة استبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني من معسكر الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا، وFilGoal.com يكشف كواليس القرار.

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري والمشرف العام على المنتخب الوطني قرر استبعاد وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، ويأتي هذا القرار "في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق"، بحسب بيان اتحاد الكرة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com: "لا يوجد نقاش فيما حدث الموضوع منتهي، وصل لي (سكرين شوتس) وبعض الفيديوهات للاعب في الساعة الحادية عشر صباحا".

وأضاف "في الساعة الحادية عشر وخمس دقائق كنت مع المدير الفني خافيير أجيري لإطلاعه على الأمر".

وأشار "في الساعة الحادية عشر وعشر دقائق كان المدير الفني قد اتخذ قرار الاستبعاد، وأبلغنا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بالقرار. القرار لم يتعد 5 دقائق".

وأوضح "أبو ريدة وافق على القرار بدون نقاش لأنها سمعة منتخب مصر ونحن في بطولة قارية وحلم لـ100 مليون، لابد أن يكون الجميع على قدر المسؤولية".

وأتم لهيطة "قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر".

وعلم FilGoal.com أن عمرو وردة أخبر مدير المنتخب بأن مقاطع الفيديو التي وصلت له هي "فيديوهات مفبركة وليست حقيقية"، ورغم ذلك كان القرار قد تم اتخاذه.

وفي ذات السياق رفض أبو ريدة محاولات بعض أعضاء الجهاز الفني للمنتخب للإبقاء على عمرو وردة في معسكر المنتخب بعد أزمته الأخيرة.

وعلم FilGoal.com من مصادر قريبة من أبو ريدة أن رئيس الاتحاد استمع خلال الأيام الماضية لعدة أطراف قبل اتخاذ القرار، وهو ما أجل الأمر عدة أيام.

ولكن ما أقنع أبو ريدة بضرورة استبعاد اللاعب أنها لم تكن الواقعة الأولى، بالإضافة إلى توقيت الواقعة الأخيرة وخلال معسكر المنتخب الذي يلعب في بطولة الأمم. أبو ريدة بدا غاضبا من الواقعة لأنها تضع المنتخب كله في موقف حرج أمام الجماهير، وطلب من أعضاء منتخب مصر عدم التطرق بالحديث عن واقعة وردة منذ وقوعها، وجدد طلبه بعد الإعلان عن استبعاده حرصا على تركيز الفريق.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد أكد ما أثير حول تورط بعض لاعبي الفريق، ومن بينهم وردة، في أزمة بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب يوم الأحد الماضي: "ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات، الأمور أصبحت صعبة في هذا الزمن في ظل انتشار الأمر".

وأضاف "تحدث خافيير أجيري مع كل اللاعبين صباح الأحد وأخبرهم بضرورة التركيز وتوخي الحذر في مثل هذه المواقف. الجهاز الفني شدد على ضرورة غلق هذه الصفحة".

وأتم مدير منتخب مصر "بكل بصراحة.. لقد تحدث أجيري مع كل اللاعبين ولم يختص أحد بالكلام".

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