اتهم عمرو وردة جناح منتخب مصر شخصا – لم يسمه – بفبركة الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت في استبعاده من معسكر الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة استبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني من صفوف الفراعنة خلال بطولة كأس أمم إفريقيا "في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق"، بحسب بيان اتحاد الكرة. ( اقرأ البيان )

وقال وردة لـFilGoal.com: "الفيديو مُفبرك".

وتابع "أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مٌفبركة".

ثم أضاف "هذا ما أبلغت به الجهاز الفني للمنتخب، وكل اللاعبين يقفون معي".

وأتم لاعب أتروميتوس اليوناني "لازلت موجودا حتى الآن في المعسكر، ولم أرحل".

ومن المقرر أن يرحل وردة من معسكر منتخب مصر اليوم بعد قرار استبعاده.

ماذا حدث

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري والمشرف العام على المنتخب الوطني قرر استبعاد وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، ويأتي هذا القرار "في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق"، بحسب بيان اتحاد الكرة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com: "لا يوجد نقاش فيما حدث الموضوع منتهي، وصل لي (سكرين شوتس) وبعض الفيديوهات للاعب في الساعة الحادية عشر صباحا".

وأضاف "في الساعة الحادية عشر وخمس دقائق كنت مع المدير الفني خافيير أجيري لإطلاعه على الأمر".

وأشار "في الساعة الحادية عشر وعشر دقائق كان المدير الفني قد اتخذ قرار الاستبعاد، وأبلغنا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بالقرار. القرار لم يتعد 5 دقائق".

وأوضح "أبو ريدة وافق على القرار بدون نقاش لأنها سمعة منتخب مصر ونحن في بطولة قارية وحلم لـ100 مليون، لابد أن يكون الجميع على قدر المسؤولية".

وأتم لهيطة "قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر".

ولكن ما أقنع أبو ريدة بضرورة استبعاد اللاعب أنها لم تكن الواقعة الأولى، بالإضافة إلى توقيت الواقعة الأخيرة وخلال معسكر المنتخب الذي يلعب في بطولة الأمم.

أبو ريدة بدا غاضبا من الواقعة لأنها تضع المنتخب كله في موقف حرج أمام الجماهير، وطلب من أعضاء منتخب مصر عدم التطرق بالحديث عن واقعة وردة منذ وقوعها، وجدد طلبه بعد الإعلان عن استبعاده حرصا على تركيز الفريق. ( تعرف على كواليس استبعاد وردة من المنتخب )

اقرأ أيضا:

رئيس هيئة استاد القاهرة يحدد موعد فتح الأبواب لاستقبال الجماهير لمباراتي اليوم

مؤتمر بلماضي: الجزائر ليس منتخب محرز.. ومواجهة السنغال ليست مصيرية

عبد الحفيظ لـ في الجول: أداء لاعبي الأهلي في كأس إفريقيا يثلج صدورنا.. وحظوظ مصر الأكبر

مدرب السنغال: لا حسابات خاصة للقاء الجزائر.. وماني جاهز للمواجهة

الأهلي يكشف جديد إصابة إكرامي وعلي لطفي

هل يمكن أن تضمن مصر تأهلها من مباراة الكونغو الديمقراطية