بالفيديو - القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة في معسكر مصر واستبعاده

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 15:54

كتب : إسلام مجدي

عمرو وردة - مصر - إي سواتيني

أزمة أثيرت في معسكر المنتخب الوطني قبل أيام وتفجرت اليوم بعد قرار استبعاد عمرو وردة من صفوف الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا.

وردة أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامات واجهها بالتحرش عبر تطبيق "إنستجرام".

واتحاد الكرة قرر اليوم الخميس استبعاد اللاعب لأسباب انضباطية وحفاظا على تركيز المنتخب الوطني في المعترك الإفريقي.

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قرار تسبب في العديد من ردود الأفعال والتصريحات والكواليس التي مكشفها لكم.

للتعرف على القصة الكاملة للأزمة، شاهد الفيديو التالي:

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