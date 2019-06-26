تقرير مغربي: إصابة خالد بوطيب في الركبة.. شكوك حول مشاركته أمام كوت ديفوار

تعرض خالد بوطيب مهاجم الزمالك ومنتخب المغرب لإصابة خلال مران المنتخب قبل مواجهة كوت ديفوار.

منتخب المغرب يستعد لمواجهة منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من أمم إفريقيا.

موقع le360 المغربي كشف وفقا لمصدر مسؤول في المنتخب، تعرض خالد بوطيب لإصابة جعلته يخضع لفحوصات طبية دقيقة لتشخيص مدى الإصابة.

عبد الرزاق هيفتي طبيب منتخب المغرب أكد بالفعل أخبار إصابة بوطيب، قائلا: "اللاعب في طريقه للشفاء الآن من الإصابة".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع المغربي "إصابة خالد بوطيب لا تدعو للقلق".

وواصل" اللاعب الآن يسير في طريق الشفاء بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الحصة التدريبية الأخيرة".

وكشف طبيب المنتخب في تصريحاته مع صحيفة هسبورت المغربية "بوطيب تعرض لإصابة قوية في الركبة، مما دفعه للتغيب عن مران اليوم الأربعاء".

ويعاني المنتخب المغربي من نقص في خط الهجوم وذك بعد استبعاد عبد الرزاق حمد الله.

واكتفى هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب بضم الثنائي يوسف النصيري وخالد بوطيب فقط في قائمة المنتخب.

والآن تعرض خالد بوطيب لإصابة، و"هناك شكوك حول إمكانية لحاقة بلقاء كوت ديفوار"، وفقا للموقع المغربي.

وانتصر المنتخب المغربي على نظيره منتخب ناميبيا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى، في لقاء شهد مشاركة خالد بوطيب كبديل.

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