تعديل في زي المنتخب الوطني قبل لقاء الكونغو الديمقراطية

أجرى المنتخب الوطني تعديلا على الألوان التي سيرتديها اليوم في لقائه أمام الكونغو الديمقراطية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لنهائيات الأمم الإفريقية.

وأتى هذا التعديل بناء على تعليمات مراقب المباراة منعا لحدوث تشابه في الألوان بين الفريقين.

وعلى ذلك سيرتدي المنتخب الوطني الشورت الأسود بدلا من الأبيض مع القميص الأحمر والجوارب السوداء.

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه الكونغو الديمقراطية في استاد القاهرة في ثاني جولات أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا كل من أوغندا وزيمبابوي.

الفراعنة أصحاب الأرض فازوا في لقاء الجولة الأولى بصعوبة على زيمبابوي بهدف دون رد سجله محمود حسن "تريزيجيه".

ولكن مهلا فإن الصدارة ليست للفراعنة بل لمنتخب أوغندا الذي دمر شباك الكونغو بهدفين دون رد في لقاء الجولة الأولى.

ربما لن تكون فرصة أخيرة للكونغو حال الهزيمة في ظل تأهل أفضل أربعة ثوالث للدور التالي، ولكن سيصبح الأمر به صعوبة كبيرة للتأهل خاصة وأنه سيضطر لانتظار الكثير من الهدايا من المنتخبات الأخرى.

والتقى المنتخبان عبر تاريخهما 11 مرة فاز منتخب مصر في سبع لقاءات وهُزم في واحدة وتعادلا سويا في ثلاث مناسبات.

وسجل منتخب مصر 23 هدفا في شباك الكونغو الديمقراطية واستقبلت شباك الفراعنة 12 هدفا.

بعد استبعاد عمرو وردة، اختر تشكيل الفراعنة أمام الكونغو:

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هل يمكن أن تضمن مصر تأهلها من مباراة الكونغو الديمقراطية