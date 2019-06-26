اختر التشكيل التاريخي لـ مصر عبر بطولات أمم إفريقيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 15:33

كتب : FilGoal

أساطير الكرة المصرية - تشكيل مصر التاريخي

مسيرة طويلة ومزدهرة عاشها المنتخب المصري عبر بطولات أمم إفريقيا المختلفة والتي توج بـ7 ألقاب خلالها كأكثر من يحقق ذلك.

نجوم عدة مروا على تاريخ مصر منذ أول نسخة في 1957 وحتى آخر نسخة في 2019 المقامة على أرض بلاد النيل.

أمامك مهمة صعبة لاختيار تشكيل مليء بالنجوم. من ستضع في حراسة المرمى؟ عصام الحضري أم ثابت البطل أم أحمد شوبير.

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في الدفاع أمامك مهمة انتقاء أبرز الصخور التي دافعت عن المرمى المصري، وفي الوسط قد تصاب بالحيرة من كثرة الأسماء.

أما الهجوم فيبدو عامرا بالأسماء اللامعة التي لطالما كان هز الشباك بالنسبة لهم مهمة يسيرة.

شاركنا اختيارك التشكيل التاريخي لمنتخب مصر في كأس إفريقيا:

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