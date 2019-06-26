صاحب هدف التأهل.. أوميرو أفضل لاعب في انتصار نيجيريا على غينيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 18:51

كتب : FilGoal

كينيث أوميرو - نيجيريا - غينيا

اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الإفريقية النيجيري كينيث أوميرو كأفضل لاعب في انتصار نيجيريا على غينيا.

منتخب نيجيريا انتصر على غينيا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في أمم إفريقيا 2019.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق أوميرو من ضربة رأس في الدقيقة 73.

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وحصد كينيث أوميرو جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك بعد تسجيله هدف تأهل نيجيريا إلى دور الـ 16.

وبذلك الانتصار يتصدر منتخب نيجيريا المجموعة برصيد ست نقاط فيما تجمد رصيد غينيا عند نقطة واحدة يحتلون بها المركز الثالث بالتساوي مع مدغشقر وللأخير لقاء أقل.

وسوف يلتقي منتخب مدغشقر مع بوروندي غدا الخميس.

وأصبح ذلك التأهل هو الأول لنيجيريا للدور الثاني في البطولة منذ نسخة عام 2013 والتي توج بها النسور إذ أنهم غابوا عن بطولتي 2015 و2017.

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