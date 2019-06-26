التشكيل - إيجالو يقود هجوم نيجيريا ضمن 5 تغييرات.. وعودة نابي كيتا لوسط غينيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 15:45

كتب : إسلام أحمد

إيوبي - أوديون إيجالو - نيجيريا - بوروندي

قرر مدربا منتخبي نيجيريا وغينيا البدء بأوديون إيجالو ونابي كيتا على الترتيب في افتتاح الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر.

وجلس الثنائي على مقاعد البدلاء بمباريات الجولة الأولى، إذ شارك إيجالو وسجل هدف فوز النسور الخضر على بوروندي، فيما فشل نجم ليفربول في قيادة بلاده للفوز ليكتفي بتعادل أمام مدغشقر.

الألماني جرنوت روهر أجرى العديد من التغييرات في تشكيل النسور الخضر والتي وصل عددها إلى 5 عن المباراة الأولى، حيث يجلس جون أوبي ميكيل على الدكة.

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وجاء تشكيل المنتخب النيجيري كالتالي:

حراسة المرمى: دانييل أكباي

الدفاع: كينيث أوميرو – شيدزوي أوازيم – ليون بالوجون – أولا أينا.

الوسط: ويلفريد نديدي – بيتر إيتيبو – أحمد موسى.

الهجوم: موزيس سيمون – أوديون إيجالو – أليكس أيوبي.

بينما اختار البلجيكي بول بوت المدير الفني تشكيل غينيا بعدما أجرى 3 تغييرات من ضمنها حارس المرمى الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم كوني

الدفاع: إيسياجا سيلا – أرنيست سيكا – سيمون فالايت – ميكايل ديرستام

الوسط: أداما دياوارا – نابي كيتا – إبراهيم سيسيه.

الهجوم: فرانسوا كامانو – إبراهيما تراوري – سوري كابا.

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