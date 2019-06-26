الأهلي يكشف جديد إصابة إكرامي وعلي لطفي

قال محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني يسعى لإعادة تأهيل اللاعبين للمرحلة المقبلة؛ سواء على الجانب البدني أو الفني أو على الجانب النفسي، خلال معسكر الفريق الذي سيقام في إسبانيا مطلع يوليو المقبل.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

واضاف لموقع ناديه الرسمي أن الجهاز الفني يعمل على خلق دوافع وتحديات جديدة بعد فترة شاقة وعمل متواصل في ظل تلاحم المباريات التي خاضها الأهلي على وجه التحديد.

وأوضح المدرب العام للأهلي، أن فترة الإعداد يعول عليها الجهاز الفني بشكل كبير لتكون بداية ونقطة انطلاق جديدة سواء على المستوى الفني والبدني خاصة أن الأهلي أمامه مهام وتحديات كثيرة في الفترة القادمة.

وأكد يوسف أن الجميع في حالة تركيز لتحقيق أهداف فترة الإعداد، وأن الجهاز الفني يعمل منذ اللحظة الأولى على تحقيقها.

وتطرق المدرب العام للأهلي إلى الحديث عن المنتخب الوطني قائلا: "مباراة المنتخب أمام الكونغو التي تقام مساء اليوم فرصة لحسم التأهل والخروج بأفضل نتيجة ممكنة على مستوى الأهداف التي ربما تكون حاسمة لتصدر المجموعة وهو ما يضعه المنتخب في حساباته بكل تأكيد".

وأشار يوسف إلى أن المنتخب قادر على إسعاد المصريين من خلال الفوز باللقب، وأن ضربة البداية بالفوز على زيمبابوي نقطة انطلاق، ومع توالي المباريات سيقدم المنتخب أفضل ما لديه، وسيكون على قدر ثقة وتطلعات الجماهير التي ترغب في الفوز بالبطولة.

وأكد الجهاز الفني للفريق جاهزية على لطفي للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي بعد شكواه من آلام بسيطة في اليد خلال مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، في إطار تحضيرات الأهلي للفترة المقبلة.

واشتكى لطفي من آلام في اليد خلال مشاركته في مران الحراس وتدخل الجهاز الطبي قبل أن يعود من جديد للمشاركة مع الحراس ويستكمل المران على الجانب البدني.

ويخوض الأهلي تدريباته اليوم على فترة واحدة فيما يقام مران الغد على فترتين «صباحية ومسائية» على أن يحصل الفريق على راحة يوم الجمعه وفق أجندة الجهاز الفني، والبرنامج الذي وضعه مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بالتنسيق مع معاونيه.

وقال الجهاز الفني إن شريف إكرامي حارس الفريق بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيل الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة في الركبة.

وقال الجهاز إن إكرامي يؤدي بعض التدريبات في الجيم داخل النادي وفق البرنامج الخاص به تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويعود إكرامي إلى التدريبات الجماعية في غضون فترة تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر على الأكثر.

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