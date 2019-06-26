وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء لاعبي الفريق الأحمر مع منتخباتهم ببطولة الأمم الإفريقية بالرائع.

وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء لـFilGoal.com: "نرى مستوى متميز من لاعبينا سواء المنخرطين مع منتخب مصر أو جيرالدو دي كوستا مع أنجولا، ورأينا منهم ما أثلج صدور الجهاز الفني وأكد لنا أننا نمتلك لاعبين كبار على أعلى مستوى".

وأشار عبد الحفيظ "حظوظ منتخب مصر في التتويج بالبطولة هي الأعلى والأفضل وأنصح جماهير الكرة المصرية بالصبر علي الفريق ومساندته المطلقة دون انتقادات أو تربص حتى لو ظهر الأداء في بعض الأوقات بغير المتوقع لأن مع الانتقال من مباراة إلى مباراة في البطولة سيصل الفريق إلى أعلى مرحلة من التطور والمستوى المتميز".

وأتم عبد الحفيظ "بالرغم من المستوى الجيد الذي ظهر عليه كلا من السنغال والجزائر ومالي والكاميرون إلا أنه تظل حظوظ وفرص منتخب مصر هي الأفضل بالتتويج باللقب ليس فقط بسبب الدعم الجماهيري وأننا اصحاب الأرض ولكن أيضا بسبب المستوى والنتائج التي أثق في القدرة على تحقيقها".

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه الكونغو الديمقراطية في استاد القاهرة في ثاني جولات أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا كل من أوغندا وزيمبابوي.

الفراعنة أصحاب الأرض فازوا في لقاء الجولة الأولى بصعوبة على زيمبابوي بهدف دون رد سجله محمود حسن "تريزيجيه".

ولكن مهلا فإن الصدارة ليست للفراعنة بل لمنتخب أوغندا الذي دمر شباك الكونغو بهدفين دون رد في لقاء الجولة الأولى.

ربما لن تكون فرصة أخيرة للكونغو حال الهزيمة في ظل تأهل أفضل أربعة ثوالث للدور التالي، ولكن سيصبح الأمر به صعوبة كبيرة للتأهل خاصة وأنه سيضطر لانتظار الكثير من الهدايا من المنتخبات الأخرى.

والتقى المنتخبان عبر تاريخهما 11 مرة فاز منتخب مصر في سبع لقاءات وهُزم في واحدة وتعادلا سويا في ثلاث مناسبات.

وسجل منتخب مصر 23 هدفا في شباك الكونغو الديمقراطية واستقبلت شباك الفراعنة 12 هدفا.

مواجهة متكررة في ملعب الرعب

الهزيمة الوحيدة التي مُنى بها منتخب مصر من الكونغو الديمقراطية تحمل ذكرى سيئة للغاية إذ إنها جاءت على أرض مصر في أمم إفريقيا 1974 وبالتحديد في نصف النهائي.

في ذلك الوقت كانت الكونغو التي تلعب تحت اسم زائير متأخرة في النتيجة أمام مصر بهدفين دون رد في الدقيقة 54.

لكن من الدقيقة 51 وحتى 72 سجل منتخب زائير ثلاثة أهداف ليخطف التأهل للنهائي من منتخب مصر ويتوج باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968 والأخير حتى الآن.

ولكن ثأر منتخب مصر من تلك الهزيمة في البطولة التي استضافها في عام 2006 حينما فاز في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف.

ويبدو أن منتخب الكونغو تعين عليه دائما مواجهة مصر حينما يستضيف الفراعنة البطولة.

إذ أن المواجهة المقبلة في أمم إفريقيا بين المنتخبين ستكون هي الرابعة بينهما وثلاث مباريات كانت منهما في البطولات التي أقيمت فقط في مصر.

فكيف ستكون نتيجة المواجهة التي تتكرر للمرة الثالثة أمام أكثر من 70 ألف مشجع مساء اليوم في استاد القاهرة؟ لننتظر ونرى.

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