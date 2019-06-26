رئيس هيئة استاد القاهرة يحدد موعد فتح الأبواب لاستقبال الجماهير لمباراتي اليوم

قال علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة إن أبواب الاستاد سيتم فتحها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وستغلق في تمام التاسعة والنصف مساء لاستقبال الجماهير الراغبة في مشاهدة مباراتي اليوم.

وصرح درويش لقناة "النهار" قائلا: "الشكر للدولة ولجميع المؤسسات التي عملت، بداية من متابعة الرئيس والحكومة ووزير الشباب والرياضة والمحافظة والمقاولون العرب والهيئة العربية للتصنيع وغيرهم ممن عمل على الاستاد".

وأضاف "نعلم جيدا ما العيوب التي كانت موجودة في استاد القاهرة وحاولنا تطوير ما لدينا".

وواصل "كنت أعلم جيدا ما ينقص الاستاد حينما فزنا بتنظيم البطولة، وسيتم استكمال تطوير الاستاد بعد البطولة، هناك منظومة تم تصليحها ويجب تحديثها".

وتابع "أي مشكلة تقابلنا نعالجها أول بأول، نعلم أخطائنا ونصلحها".

وأردف "الوقت بين المباراتين ضيق، لا يمكن أن نفتح باب الاستاد بعد الأولى، أبواب الاستاد من 4 والنصف سيتم فتحها أو الخامسة، وسنستقبل الجماهير".

وواصل "كما هو معروف، بطاقة المشجع والتذكرة يجب أن يكونا مرتبطين ثم التفتيش والإجراءات المتبعة في كافة استادات العالم".

وأتم "باب الاستاد سيتم فتحه من الرابعة والنصف عصرا حتى التاسعة والنصف مساء، مهم ألا يحدث تدفق وأن يكون الجميع سعيدا، كل سبل الراحة متوفرة".

وتقام اليوم مباراتين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، المباراة الأولى تجمع بين أوغندا وزيمبابوي في تمام السابعة مساء، والثانية بين مصر والكونغو الديموقراطية في تمام العاشرة مساء.

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