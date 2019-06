ريفالدو يهاجم فان جال بسبب ميسي ونيمار

View this post on Instagram

@leomessi , @neymarjr e @cristiano são jogadores diferenciados e nem a equipe e o treinador sabem como eles fazem estas coisas de outro mundo, porém tem muitos treinadores que não gostam destes jogadores porque o treinador fica sem mérito e prefere falar que estes jogadores não jogam em equipe e que são bons individualmente. Como joguei por mais de 24 anos futebol sei muito bem que tem muitos treinadores que quando jogavam eram bem normais e outros nem jogadores foram. Hoje como treinadores, eles querem dizer que o seu time joga em equipe para eles terem o mérito de um ótimo treinador. Se você tem um jogador como Pelé, Johan Cruyff, Rivellino, Garrincha, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Zidane, Romário, Kaká, Maradona, Zico, Mbappé, Figo, Stoichkov, Hagi etc, fica mais fácil porém não quer dizer que vá ser Campeão , e se você também tem uma Equipe que joga bem taticamente não quer dizer que vai ser Campeão. Eu prefiro os jogadores diferenciados pois futebol é alegria e todos gostam de algo diferente em campo. A equipe é sempre importante mas com certeza nela precisa ter jogadores diferenciados que farão algo a mais dentro de campo. fica a dica ... #pentacampeão