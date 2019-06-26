وفاة والد ميدو.. والمقاصة وأبو تريكة ينعيانه

نعى مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، الراحل حسام وصفي، لاعب الزمالك الأسبق، ووالد أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لفريق المقاصة.

وتوفي حسام وصفي ظهر اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والد ميدو في مسجد السلام بمدينة نصر بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء.

وستحدد عائلة الراحل موعد ومكان العزاء خلال الساعات المقبلة وبعد الانتهاء من صلاة الجنازة.

وفي ذات السياق نعى محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي ومنتخب مصر زميله السابق ميدو، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "خالص التعازي للكابتن أحمد حسام ميدو في وفاة الوالد غفر الله له وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان.. ورحم الله الجميع".

خالص التعازي للكابتن احمد حسام ميدو في وفاة الوالد غفر الله له واسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان ...ورحم الله الجميع — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 26, 2019

ويقام عزاء والد ميدو غدا الخميس في مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبوليس.

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