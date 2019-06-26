مؤتمر أمونيكي: تعلمنا درس السنغال جيدا.. ولا يجب خداعنا أمام كينيا

يرى إيمانويل أمونيكي مدرب منتخب تنزانيا أن فريقه تعلم الدرس جيدا من مواجهة السنغال وسيحاول اكتساب الثقة قبل مواجهة كينيا، كما أشار إلى فخره بالتواجد في مصر واللعب فيها حينما كان مع نادي الزمالك.

وصرح أمونيكي في المؤتمر الصحفي قائلا: "طوينا صفحة الخسارة من السنغال في المباراة الأولى، وراجعنا الأخطاء التي وقعنا فيها ولدينا مباراة هامة ضد كينيا، نحن جيران من شرق إفريقيا ونسعى للفوز والصعود للدور التالي".

وأضاف "ستكون مواجهة قوية ولا يجب أن يتم خداعنا، لديهم أفضل اللاعبين وتعلمنا درس السنغال وهناك لحظة تمر باكتساب الخبرة ولقد لعبنا جيدا ونافسنا فريقا به لاعبين على أعلى مستوى".

وواصل "قادرون على تقليل الأخطاء لتحقيق نتيجة جيدة ضد كينيا، لدينا 4 فرق يمثلون شرق إفريقيا وهو ما يؤكد تطور الكرة هناك".

وأكمل "فخور بتواجدي في مصر وأنني لعبت هنا من قبل وشرف لي أن أتواجد في كأس الأمم الإفريقية، وهذا يؤكد أن اللاعبين آمنوا بحلمهم ونحاول التطوير من أنفسنا وفي وضع يسمح لنا بالتنافس مع باقي الفرق".

وتابع "نحن نتمنى أن نستفيد من مشاركة 24 منتخبا ونستفيد خبرات كافية، وسنتمكن من التعامل مع الوضع عندما نملك الكرة وعندما نفقدها".

وأتم "هدفنا ألا نخسر وأن نكتسب ثقة في أنفسنا، وللعلم كينيا وتنزانيا أشقاء وجئنا على نفس الطائرة، وسنحاول أن نظهر بشكل حضاري في المباراة".

وكان منتخب تنزانيا قد خسر بنتيجة 2-0 من السنغال في أولى مبارياته بدور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية 2019.

في حين أن حميد ماو قائد تنزانيا قال :"مباراتنا ضد كينيا لن تكون سهلة، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق نتائج مرضية ونعرف منتخب كينيا جيدا".

وأضاف "نؤمن بإمكانياتنا وإن لعبنا بشكل جماعي يمكننا أن نقدم شيئا جيدا".

وأتم "فريقنا جاهز لتحقيق نتيجة مرضية والاستمرار في المنافسة على الصعود إلى الدور التالي".

ويواجه منتخب تنزانيا نظيره الكيني يوم الخميس في تمام العاشرة مساء.

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