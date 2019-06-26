استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة استبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني من صفوف الفراعنة خلال بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com إن مجلس إدارة الاتحاد قرر استبعاد اللاعب من المعسكر بشكل رسمي.

وقرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق.

ويأتي هذا القرار "في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق"، بحسب بيان اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ 22 لاعبا بعد استبعاد لاعب باوك اليوناني.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد أكد ما أثير حول تورط بعض لاعبي الفريق، ومن بينهم وردة، في أزمة بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب يوم الأحد: "ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات، الأمور أصبحت صعبة في هذا الزمن في ظل انتشار الأمر".

وأضاف "تحدث خافيير أجيري مع كل اللاعبين صباح الأحد وأخبرهم بضرورة التركيز وتوخي الحذر في مثل هذه المواقف. الجهاز الفني شدد على ضرورة غلق هذه الصفحة".

وأتم مدير منتخب مصر "بكل بصراحة.. لقد تحدث أجيري مع كل اللاعبين ولم يختص أحد بالكلام".

اقرأ أيضا:

رئيس هيئة استاد القاهرة يحدد موعد فتح الأبواب لاستقبال الجماهير لمباراتي اليوم

مؤتمر بلماضي: الجزائر ليس منتخب محرز.. ومواجهة السنغال ليست مصيرية

عبد الحفيظ لـ في الجول: أداء لاعبي الأهلي في كأس إفريقيا يثلج صدورنا.. وحظوظ مصر الأكبر

مدرب السنغال: لا حسابات خاصة للقاء الجزائر.. وماني جاهز للمواجهة

الأهلي يكشف جديد إصابة إكرامي وعلي لطفي

هل يمكن أن تضمن مصر تأهلها من مباراة الكونغو الديمقراطية