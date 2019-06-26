مؤتمر مدرب كينيا: نسعى لتحقيق مفاجأة في البطولة مثل أوغندا

قال سيباستيان مينييه مدرب كينيا إن منتخب بلاده يسعى لتحقيق مفاجأة في البطولة، مستشهدا بانتصار أوغندا ضد الكونغو الديموقراطية في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وصرح مينييه في المؤتمر الصحفي قائلا: "نحتاج للنقاط الثلاثة من مواجهة تنزانيا، رغم صعوبتها، لعبنا شوطا أولا سيئا ضد الجزائر ثم تحسن الأداء في الشوط الثاني والحظ لم يحالفنا".

وواصل "سنحاول التعويض ضد تنزانيا".

وأردف "نحاول التعلم من الأخطاء وفي أوقات من المباراة الماضية حاولنا السيطرة على وسط الملعب وهو ما لم نجيد تنفيذه في الشوط الأول، ولدينا إمكانيات وسنظهرها للقارة السمراء".

وسقط منتخب كينيا أمام الجزائر بنتيجة 2-0 ضمن أولى جولاته بدور المجموعات في منافسات المجموعة الثالثة.

وتابع "لدينا إمكانيات عالية تؤهلنا للمكسب والوضع لن يكون كما ظهرنا ضد الجزائر رغم أنني أكن كل الاحترام لتنزانيا والمباراة ستكون مرهقة بدنيا".

واستطرد "سأحاول بناء عقلية الفريق لإيجاد حلول لمواجهة تنزانيا".

وأضاف "منذ الكرة الأولى التي صوبتها الجزائر علينا والخطأ الفادح في ركلة الجزاء ما منح دافع لهم لمهاجمتنا، يجب علينا أن نتعلم من ذلك".

وأكمل "كنا نعلم أن البطولة ستكون صعبة لكننا سنسعى لتحقيق مفاجأة، هناك بعض الفرق مثل أوغندا حققت مفاجأة وتفوقت ضد الكونغو الديموقراطية، وزامبيا التي توجت باللقب من قبل على حساب منتخبات كبيرة".

وأتم "بعد مباراة تنزانيا سنقرر ما سيحدث، نحتاج أن نتعلم وعلينا أن نعمل بجدية والقوة مهمة، علينا ان نفوز بأول مباراة لنا في هذه البطولة".

ويواجه منتخب كينيا نظيره تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الخميس.

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