تياجو سيلفا يريد الاعتزال على طريقة زيدان ويقرر مستقبله

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 11:53

كتب : إسلام أحمد

سيلفا

يريد تياجو سيلفا مدافع البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي الاقتداء بـ زين الدين زيدان والاعتزال قبل أن يصبح "مُحرجا".

قائد سان جيرمان تحدث لصحيفة النادي الباريسي الرسمية قائلا: "آمل أن اتخذ قراري بالاعتزال قبل أن تسبقني أقدامي لذلك".

وتابع "لا أريد أن أكون مُحرجا على أرضية الملعب وأشعر في أحد الأيام أنني لست في أفضل أيامي ويتفوق علىّ المنافسين في الثنائيات بسهولة".

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وأكمل: "أنا سعيد بما قدمته في مسيرتي وأريد إنهاءها في أعلى مستوى ممكن".

وعن الاقتداء بزيدان "أنا مشجع لكيفية إنهاء زيدان لمسيرته بعد كأس العالم مباشرة، في نفس التوقيت لذلك أريد أن اتخذ قرار التوقف".

زيدان أنهى مسيرته الكروية عقب كأس العالم 2006 بقميص فرنسا ومن قبلها بقميص ريال مدريد الإسباني.

وأردف البرازيلي عن مستقبله "لا أرى نفسي كقائد أريد أن أكون على أرضية الملعب قد أكون مدربا أو مساعدا".

وأتم "سوف أشاهد العديد من المباريات الممكنة أريد أن أفهم العديد من المستويات المختلفة للمدارس الكروية، سواء الفرنسية أو الهولندية أو الإيطالية سواء دفاعية أو هجومية، بناء على مسيرتي آمل أن أكون مدربا".

تياجو سيلفا البالغ 34 عاما خاض 39 مباراة في جميع المسابقات الموسم المنصرم، ويقود منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل.

ويلتقي المنتخب البرازيلي مع باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا، بعدما تصدرت المجموعة الأولى دون تلقى أي أهداف خلال 3 مباريات.

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