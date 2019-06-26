موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 02:01

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - زيمبابوي

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 26-6-2019 إقامة ثلاث مباريات في بداية الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2019.

البداية ستكون في الإسكندرية في الجولة الثانية حينما يلتقي منتخب نيجيريا مع غينيا في الرابعة والنصف.

وتذاع المباراة عبر قناة "تايم سبورت" و"بي إن سبورتس ماكس 1".

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وفي تمام السابعة مساء وعبر ذات القناتين يذاع لقاء أوغندا وزيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر والكونغو الديمقراطية.

أما لقاء منتخب مصر والكونغو الديمقراطية فسوف ينطلق في تمام العاشرة مساء.

وإن لم تستطع متابعة مباراة منتخب مصر فيمكنك متابعتها دقيقة بدقيقة عبر FilGoal.com من هنا.

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