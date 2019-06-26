مدرب غينيا بيساو: لم نكن سيئين ضد الكاميرون.. الخبرة صنعت الفارق

قال بيسارو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو إن فريقه لم يكن سيئا بشكل كبير في مباراته أمام الكاميرون.

وخسر منتخب غينيا بيساو من الكاميرون بهدفين دون رد يوم الثلاثاء في ملعب الإسماعيلية في الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة السادسة.

وقال كاندي في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "لم نكن سيئين للغاية في تلك المباراة بل قدمنا شوط أول جيد ولاحت لنا عدة فرص لتسجيل الأهداف".

واستدرك "لكن خبرة الكاميرون وكل لاعبيه صنعت الفارق في النهاية".

وأتم مدرب غينيا بيساو حديثه "نسعى لتصحيح أخطائنا في الجولة الثانية أمام بنين لتحقيق حلمنا بالصعود للدور الثاني".

ويتصدر منتخب الكاميرون المجموعة السادسة بثلاث نقاط مقابل نقطة لكل من غانا وبنين، أما منتخب غينيا بيساو فيحتل المركز الرابع بدون أي نقطة.

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