مدرب غانا: غاب عنا التركيز في الشوط الأول.. وأتطلع لتحكيم عادل

ارجع جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا سبب تعادل النجوم السوداء أمام بنين إلى غياب التركيز خاصة في الشوط الأول.

وتعادل منتخب غانا مع بنين إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب الإسماعيلية في ختام الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال أبياه عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة تنافسية رائعة وغاب عنا التركيز خاصة في الشوط الأول الذي كان نستطيع حسم اللقاء فيه".

وأضاف "المهمة أصبحت صعبة خاصة بعد طرد جون بوي وإكمالنا المباراة بعشرة لاعبين فقط".

وأتم "لن أتحدث عن التحكيم ولكنني أتطلع للحصول على تحكيم عادل في الجولات المقبلة في البطولة ولم نفقد ثقتنا في أنفسنا وانتظرونا في الجولات المقبلة".

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة السادسة بالتساوي مع بنين ولكل منهما نقطة واحدة خلف الكاميرون صاحبة الصدارة بثلاث نقاط.

فيما يأتي منتخب غينيا بيساو رابعا بدون أي نقطة.

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