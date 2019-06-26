مدرب بنين: أظهرنا قدرتنا على مواجهة خبرات غانا.. نقطة مثلجة للصدر

أشاد ميشيل دوسابي المدير الفني لمنتخب بنين بلاعبيه وقدرتهم على الخروج بنتيجة التعادل أمام خبرات نجوم غانا في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء.

وتعادل منتخب بنين مع غانا إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب الإسماعيلية في ختام الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال دوسابي لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "أريد تهنئة كل اللاعبين لقد شكلنا صعوبات على غانا وأظهرنا قدرات رائعة".

وواصل "غانا لديها الكثير من الخبرة والمهارات الفردية وصحيح ارتكبنا بعض الأخطاء لكننا في النهاية تنقصنا الخبرة وخرجنا بنقطة تثلج الصدر".

وأتم دوسابي "الآن نركز على مواجهة غينيا بيساو ويجب أن نخوض المباراة من أجل الفوز".

يذكر أن هذه هي النقطة الثانية التي يحصدها منتخب بنين في رابع مشاركة له في تاريخه في كأس أمم إفريقيا ولم يسبق له الفوز من قبل.

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