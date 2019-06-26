تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكشف آل الشيخ عبر صفحته الرسمية استقالته من الاتحاد العربي وتمنى التوفيق للرئيس القادم والأندية العربية.

وكتب آل الشيخ "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم".

وتابع "أتمنى التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وكانت البطولة العربية للأندية قد انتهت بتحقيق النجم الساحلي التونسي لقبها على حساب الهلال السعودي.

وشارك في النسخة الماضية من البطولة العربية من الفرق المصرية كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد رشح أندية الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري للمشاركة في النسخة المقبلة.

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