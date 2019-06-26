اليوم الإفريقي – حسم تأهل محتمل.. ومواجهة كلاسيكية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 00:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

تنطلق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، وبعض المنتخبات ستلعب لتجنب تعقُد موقفها.

FilGoal.com يقدّم اليوم الإفريقي، ويستعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية للأربعاء 26 يونيو 2019.

نيجيريا – غينيا

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دون تقيُد بترتيب المجموعات، تنطلق الجولة الثانية بمباراة من المجموعة الثانية وليس الأولى.

نيجيريا تصطدم بـ غينيا على استاد الإسكندرية، في الرابعة والنصف مساءً.

المعسكر النيجيري مشتعل بسبب أزمة المستحقات المالية وغضب اللاعبين لتأخر مكافآت الفوز الأول على بوروندي.

نيجيريا ستحاول الفوز على غينيا للمرة الأولى منذ أبريل 1997، إذ فشلت في الخروج منتصرة بـ3 مباريات تالية.

أما غينيا، فتسعى لإيقاف سلسلة عدم الفوز في كأس الأمم الإفريقية والذي وصل إلى 6 مباريات متتالية.

نيجيريا تمتلك 3 نقاط من الفوز 1-0 على بوروندي في أول جولة، بينما تمتلك غينيا نقطة واحدة من التعادل 2-2 مع مدغشقر.

الفوز يجعل نيجيريا أول المتأهلين رسميا إلى الدور الثاني.

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أوغندا – زيمبابوي

في استاد القاهرة، ستواجه أوغندا نظيرتها زيمبابوي في السابعة مساءً.

مباراة ستشهد حضورا جماهيريا مكثفا، إذ يغلق الاستاد أبوابه مع انطلاقها، مما يجبر الراغبين في حضور مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، على مشاهدة أوغندا وزيمبابوي.

أوغندا بدأت بقوة في الجولة الأولى وانتصرت على الكونغو الديمقراطية 2-0، بينما تلقت زيمبابوي هزيمة 0-1 بشق الأنفس أمام مصر في الافتتاح.

زيمبابوي ستحاول ترجمة مستواها المتماسك في أول مباراة إلى انتصار قد يساهم في تأهل أول إلى أدوار خروج المغلوب.

زيمبابوي حققت فوزين بطوليين سابقين بمنافسات أمم إفريقيا على حساب الجزائر وغانا في نسختي 2004 و2006 على التوالي، دون أن تستفيد.

فكلا الفوزين تحققا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعد هزيمتين، مما حرمها من تذوق طعم التأهل.

في 2019 تحتاج زيمبابوي إلى نتيجة إيجابية في الجولة الثانية ربما، حتى تكون مباراة الجولة الثالثة ذات أهمية.

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مصر – الكونغو الديمقراطية

سيطمح منتخب مصر إلى تحسين مستواه الذي ظهر به في المباراة الأولى أمام زيمبابوي، عندما يواجه الكونغو الديمقراطية.

مصر تمتلك 3 نقاط من فوز 1-0 على زيمبابوي، بينما لم تحصد الكونغو أي نقاط بهزيمتها 0-2 أمام أوغندا.

المباراة تقام في العاشرة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

مواجهة كلاسيكية تذكّر بانتصار زائير التاريخي 3-2 على مصر في نفس الملعب بنصف نهائي 1974، أو بهدف حسام حسن القياسي في انتصار الفراعنة 4-1 بربع نهائي 2006.

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مصر.. ضد المنطق

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