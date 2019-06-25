فيديو - تفاصيل أزمة المستحقات المالية لمنتخب نيجيريا.. ميكيل أنقذ الموقف

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 23:05

كتب : زكي السعيد

إيوبي - أوديون إيجالو - نيجيريا - بوروندي

انضم منتخب نيجيريا إلى قائمة المعسكرات المتوترة في كأس الأمم الإفريقية، بسبب أزمة المستحقات المالية.

لاعبو نيجيريا أبدوا غضبهم لعدم تقاضي المكافآت المالية بعد الفوز على بوروندي.

تعرّف على قيمة المكافأة التي لم يتقاضاها اللاعبين وكيف تطورت الأزمة وسببها عبر مشاهدة فيديو في الجول.

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