فيديو - تفاصيل أزمة المستحقات المالية لمنتخب نيجيريا.. ميكيل أنقذ الموقف

انضم منتخب نيجيريا إلى قائمة المعسكرات المتوترة في كأس الأمم الإفريقية، بسبب أزمة المستحقات المالية.

لاعبو نيجيريا أبدوا غضبهم لعدم تقاضي المكافآت المالية بعد الفوز على بوروندي.

تعرّف على قيمة المكافأة التي لم يتقاضاها اللاعبين وكيف تطورت الأزمة وسببها عبر مشاهدة فيديو في الجول.

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