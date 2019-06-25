بالفيديو – الأسرع في البطولة.. بنين تدك شباك غانا بهدف جميل
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 22:44
كتب : FilGoal
سجل مايكل بوتي لاعب منتخب بنين هدفا رائعا كتب به رقما جميلا لنفسه في كأس أمم إفريقيا 2019.
ففي الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي تجمع بين المنتخبين انطلق بوتي وراوغ مدافع غانا وسدد بيمناه في الشباك ليعلن عن تقدم بنين.
وجاء ذلك الهدف بعد دقيقة و43 ثانية ليصبح هو الأسرع في البطولة الجارية التي تقام في مصر.
ويلعب منتخب بنين وغانا في ملعب الإسماعيلية في الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة السادسة التي تضم أيضا الكاميرون وغينيا بيساو.
هدف ⚽️ بنين تفاجئ النجوم السوداء بأسرع هدف في النسخة الحالية من #كأس_أمم_أفريقيا!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 25, 2019
🇧🇯 1 - 0 🇬🇭#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/tOvLSLGmgQ
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