بالفيديو – الأسرع في البطولة.. بنين تدك شباك غانا بهدف جميل

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 22:44

كتب : FilGoal

مايكل بوتي لاعب منتخب بنين

سجل مايكل بوتي لاعب منتخب بنين هدفا رائعا كتب به رقما جميلا لنفسه في كأس أمم إفريقيا 2019.

ففي الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي تجمع بين المنتخبين انطلق بوتي وراوغ مدافع غانا وسدد بيمناه في الشباك ليعلن عن تقدم بنين.

وجاء ذلك الهدف بعد دقيقة و43 ثانية ليصبح هو الأسرع في البطولة الجارية التي تقام في مصر.

أخبار متعلقة

أندري آيو يدخل التاريخ.. صار هدافا تاريخيا لـ غانا في أمم إفريقيا الكشف عن موعد فتح وغلق بوابات استاد القاهرة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية أسامة الحدادي: لن نلعب أسوأ من مباراة أنجولا

ويلعب منتخب بنين وغانا في ملعب الإسماعيلية في الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة السادسة التي تضم أيضا الكاميرون وغينيا بيساو.

طالع أيضا

فيديو في الجول - صلي على الحبيب فتحي بـ100 لعيب

مران الأهلي – مشاركة رمضان صبحي.. وتدريبات بدنية لأزارو وأجايي

عبد الفتاح يكشف تفاصيل تطبيق الـVAR في أمم إفريقيا.. وتكلفته في البطولات المحلية

وكيله لـ في الجول: طاهر محمد طاهر يفضل الاحتراف عن الاستمرار في مصر

نادر شوقي: الأهلي يجهز عرضا جديدا لـ هدرسفيلد من أجل ضم رمضان صبحي

بنين مايكل بوتي غانا مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

جوردان أيو رجل مباراة غانا وبنين 8 دقيقة | مصر 2019
تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي 19 دقيقة | الوطن العربي
بنين ترسل النجوم للثقب الأسود 21 دقيقة | مصر 2019
اليوم الإفريقي – حسم تأهل محتمل.. ومواجهة كلاسيكية 22 دقيقة | مصر 2019
سكاي: بوفون وافق على العودة إلى يوفنتوس.. ودور مختلف للحارس مع السيدة العجوز 37 دقيقة | أوروبا
الأرصاد تحذر من طقس حار يوم مباراة مصر والكونغو الديمقراطية 39 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك