أسامة الحدادي: لن نلعب أسوأ من مباراة أنجولا

أعرب أسامة الحدادي لاعب منتخب تونس عن أسفه لشعب بلاده بعد تعادل نسور قرطاج مع أنجولا في الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا مصر 2019.

أسامة الحدادي النادي : ديجون تونس

وقال نجم ديجون الفرنسي للصحفيين: "لم ولن نلعب أسوأ من هذة المباراة، كنا نستطيع الفوز وحسم نصف مشوار التأهل والتعبير عن الوجه الحقيقي للكرة التونسية".

وأضاف الظهير الأيسر "في المباريات الودية قبل البطولة أمام العراق وكرواتيا كنا أفضل بكثير وحققنا الفوز".

وشدد الحدادي "عازمون على التعويض في المباراة المقبلة أمام مالي وهدفنا هو الذهاب بعيدا في بطولة أمم إفريقيا".

منتخب تونس يلعب في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ضد مالي يوم 28 يونيو الجاري، ثم تواجه موريتانيا يوم 2 يوليو في نهاية دور المجموعات.

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