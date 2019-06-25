الكشف عن موعد فتح وغلق بوابات استاد القاهرة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 22:08

كتب : عاطف شادي

تريزيجيه - مصر - زيمبابوي

يستضيف استاد القاهرة غدا الأربعاء مباراتي المجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن استاد القاهرة قد قرر فتح أبوابه في تمام الثانية عشر ظهرا على أن يتم غلق البوابات في السابعة مساء مع انطلاق مباراة أوغندا وزيمبابوي.

وتقام مباراة أوغندا وزيمبابوي في السابعة مساء تليها مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء.

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ويحق للجمهور المصري حضور المباراة الأولى بين أوغندا وزيمبابوي بنفس تذكرة لقاء مصر.

وكان منتخب مصر قد تغلب على زيمبابوي في المباراة الافتتاحية بهدف نظيف بينما تغلبت أوغندا على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين.

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