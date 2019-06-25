مدافع الكاميرون: أزمة الرواتب؟ تجاوزنا هذا الأمر ونركز فقط في أمم إفريقيا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 22:01

كتب : ياسر الشريف

الكاميرون - غينيا بيساو

شدد يايا بانانا مدافع منتخب الكاميرون على أن لاعبو فريقه تجاوزوا تماما أزمة الرواتب التي سبقت بطولة أمم إفريقيا.

يايا بانانا

النادي : بانيونيوس

الكاميرون

ونشبت أزمة في معسكر منتخب الكاميرون قبل أيام من انطلاق بطولة أمم إفريقيا مصر 2019 بسبب رغبة اللاعبين في الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الاتحاد الكاميروني.

وقال بانانا عقب الفوز على غينيا بيساو: "تركنا هذه المسألة ورائنا منذ أن قررنا المجيء إلى مصر للمشاركة في البطولة".

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وأوضح "في الشوط الأول ضد غينيا بيساو كنا نلعب بتسرع ونريد إحراز الهدف ولذلك كان يجب علينا التحلي بالهدوء لتكون اللمسة الأخيرة جيدة أمام المرمى".

وأتم تصريحاته "أظهرنا أننا نلعب بطريقة جيدة وسنحاول تحسين الأداء وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة".

وافتتح منتخب الكاميرون حامل لقب أمم إفريقيا مشواره في البطولة بالفوز على غينيا بيساو بثنائية دون رد ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تقام في استاد الإسماعيلية.

ويلعب منتخب الكاميرون في الجولة الثانية ضد غانا يوم 29 يونيو الجاري.

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