شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن ناديه يريد استمرار رمضان صبحي لاعب الفريق بين صفوفه وعدم الرحيل عنه بنهاية الموسم الجاري.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "الأهلي لديه رغبة كبيرة وإصرار قوي في استمرار رمضان صبحي معه وعدم الرحيل عنه".

وتابع "رمضان صبحي يريد كذلك الاستمرار في صفوف الأهلي وعدم الرحيل".

وشدد "لن نترك رمضان وسنواصل محاولات الإبقاء عليه لآخر نفس وسنفعل كل شيء لنضمن حدوث ذلك".

وعن المفاوضات مع هدرسفيلد تاون الإنجليزي قال عبد الحفيظ: "قدمنا عرضا ماليا والنادي الإنجليزي يريد رقم آخر ولكننا نتمنى أن نتوصل لاتفاق قريبا يسمح لنا باستمرار رمضان معنا".

وكان نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي أعلن عبر FilGoal.com في وقت سابق فشل الأهلي في التوصل لاتفاق مع هدرسفيلد لاستمرار رمضان صبحي في صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي عرض مبلغ وقدره 750 ألف جنيه استرليني فقط من أجل استعارة اللاعب مقابل الموسم، بينما عرض 2 ونصف مليون لشرائه وهو ما رفضه هدرسفيلد تماما.

قبل أن يعلن في تصريحات إذاعية في وقت لاحق أن الأهلي سيجهز عرضا جديدا لإقناع هدرسفيلد بالتخلي عن رمضان كي يستمر في صفوف الفريق الأحمر.

وانضم رمضان صبحي إلى الأهلي قادما من هدرسفيلد في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لستة أشهر.

وشارك رمضان مع الأهلي في 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

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