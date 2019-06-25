سيدورف: مباراة الافتتاح دائما ما تكون صعبة.. والأهم تحقيق الفوز

أعرب كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن رضاه بتحقيق الفوز على غينيا بيساو في افتتاح مباريتهما بأمم إفريقيا 2019.

وتغلب منتخب الكاميرون على غينيا بيساو بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة السادسة من البطولة.

وقال سيدورف في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "المباراة الأولى دائما ما تكون صعبة ويكون هناك توتر كبير".

وأضاف سيدورف "كان هناك نظرة استباقية للاعبين عن ما سيحدث ولم يتم تنفيذ ذلك ولكن بعدها تأقلمنا وصارت الأمور إيجابية".

ونجح منتخب الكاميرون في تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية بأمم إفريقيا لأول مرة منذ نسخة 2006 والتي كانت في مصر أيضا.

وتابع سيدورف "في النهاية راضون عن الأداء خاصة في الجانب الدفاعي والمباراة الأولى الأهم فيها هو الفوز وحصد النقاط".

وواصل سيدورف "لدي عدد كبير من اللاعبين الخبرة والنجوم في المنتخب، ونتمتع بالرفاهية إن جاز التعبير من عدد اللاعبين لإحداث الفارق".

وأتم المدير الفني للكاميرون تصريحاته "سنبدأ التجهيز للمباراة القادمة أمام غانا".

ويلاقي منتخب الكاميرون فريق غانا يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.

















طالع أيضا

فيديو في الجول - صلي على الحبيب فتحي بـ100 لعيب

مران الأهلي – مشاركة رمضان صبحي.. وتدريبات بدنية لأزارو وأجايي

عبد الفتاح يكشف تفاصيل تطبيق الـVAR في أمم إفريقيا.. وتكلفته في البطولات المحلية

وكيله لـ في الجول: طاهر محمد طاهر يفضل الاحتراف عن الاستمرار في مصر

نادر شوقي: الأهلي يجهز عرضا جديدا لـ هدرسفيلد من أجل ضم رمضان صبحي