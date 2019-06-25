تشوبو موتينج: لم يحالفنا الحظ في فرص كثيرة أمام غينيا بيساو

يرى تشوبو موتينج مهاجم وقائد منتخب الكاميرون أن فريقه لم يحالفه الحظ في الكثير من الفرص أمام غينيا بيساو، رغم تحقيق الفوز بهدفين.

وافتتح منتخب الكاميرون حامل لقب أمم إفريقيا مشواره في البطولة بالفوز على غينيا بيساو بثنائية دون رد ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تقام في استاد الإسماعيلية.

وقال موتينج عقب المباراة: "الشوط الأول لم يكن سهلا بالمرة وكنا نعاني أمام المرمى".

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان لقناة بي إن سبورتس "المباراة بالكامل لم تكن سهة وكان يجب أن ندخل في أجواء اللعب بشكل أسرع من ذلك".

وأتم "لم يحالفنا الحظ في الكثير من الفرص أمام مرمى المنافس، والأهم هو أننا خلقنا فرص وسجلنا هدفين وحصدنا نقاط المباراة".

ويلعب منتخب الكاميرون في الجولة الثانية ضد غانا يوم 29 يونيو الجاري.

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