الأسود تزأر بعد استمرار عقدة لـ13 عاما

انتفض الكاميرون حامل لقب بطولة أمم إفريقيا في افتتاح مشواره بالنسخة الحالية بالفوز على غينيا بيساو بهدفين نظيفين.

ونجح منتخب الكاميرون في تحقيق فوزه الأول في مباراة افتتاحية بأمم إفريقيا بعد 13 عاما من أخر فوز افتتاحي في مصر أيضا ببطولة 2006 على حساب أنجولا.

عانى منتخب الكاميرون أمام دفاعات غينيا بيساو قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 66 برأسية يايا بانانا قبل أن يضيف البديل ستيفان باهوكين الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.

هدف ⚽️ وأخيرا، يايا بانانا يفك الشفرة الدفاعية ويمنح الكاميرون الأسبقية!



🇬🇼 0 - 1 🇨🇲#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/Px6qlM27yY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 25, 2019

بدأ منتخب غينيا بيساو المباراة متماسكا، وسدد مامادو تونكارا صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن بجوار القائم في الدقيقة 13.

بعد ذلك سيطر لاعبو الكاميرون على مجريات المباراة وكاد زامبو أنجيسا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 24 لكن بجوار القائم.

وبعد مرور نصف ساعة توالت الهجمات الكاميرونية ولكن جوناس مينديز حارس مرمى تألق وزاد عن مرماه ببراعة.

وفي الدقيقة 35 مرر كارل إكامبي داخل منطقة الجزاء إلى باسوجوج لكن سددها أعلى المرمى.

وفي الشوط الثاني استمر الضغط المتواصل من أسود الكاميرون من أجل تسجيل الهدف الأول لكن دون فائدة أمام تألق مينديز.

وفي الدقيقة 64 نجح مانيه في تسديدة صاروخية مباغتة ولكن مرت بجوار قائم أونانا.

وبعد هجمات متتالية من الكاميرون نجح يايا بانانا في ترجمة سيطرة الفريق إلى هدف أول في الدقيقة 66.

استقبل يايا بانانا الركلة الركنية حولها بكرة رأسية داخل الشباك.

وبعد الهدف الأول شارك ستيفان باهوكين بدلا من أرناود دجوم واحتاج دقيقتين فقط لتسجيل هدف الكاميرون الثاني في الدقيقة 69.

واستغل باهوكين ارتطام الكرة بدفاعات غينيا بيساو لتصل له الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد بسهولة داخل المرمى.

















هدأ اللقاء بعد ذلك وسط محاولات من لاعبي غينيا بيساو لتسجيل هدف تقليص الفارق، لكن انتهت المباراة بهدفين نظيفين لأسود الكاميرون.

ويلعب منتخب الكاميرون مباراته المقبلة أمام غانا يوم السبت المقبل على ملعب الإسماعيلية.

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