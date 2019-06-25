رسميا – ريال مدريد يقتحم عالم كرة القدم النسائية

أعلن نادي ريال مدريد عن توصله لاتفاق مع إدارة نظيره تاكون، لشراء فريق كرة القدم النسائي.

تاكون صعد إلى الدوري الإسباني الممتاز للسيدات، وريال مدريد سيتمكن من الحصول على مقعده في المسابقة.

النادي الملكي أعلن عبر موقعه الرسمي عن اجتماع عُقد لمجلس إدارته اليوم الثلاثاء، والدعوة لجمعية عمومية غير عادية.

الاستحواذ الكامل على نادي تاكون سيبتم في 1 يوليو 2020، لأن ريال مدريد لا يملك الوقت لتلبية شروط الاتحاد الإسباني قبل بداية الموسم المقبل، 2019\2020.

وبالتالي توصّلت إدارة ريال مدريد لحل وسط مع إدارة تاكون، بأن يتحوّل الفريق النسائي للتدرب وخوض مبارياته في المدينة الرياضية "فالديبيباس" طوال الموسم المقبل، تحت رعاية ريال مدريد.

صحيفة أس الإسبانية ذكرت أن الصفقة كلفت ريال مدريد 400 ألف يورو، وأن النادي يرغب في استثمار 2 مليون يورو لبناء فريق تنافسي قوي.

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