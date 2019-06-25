مران الزمالك – برنامج خاص للنقاز.. ورسالة من خالد جلال للاعبين

وضع الجهاز الفني للزمالك برنامج بدني خاص لحمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق لتنفيذه خلال المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق في مدينة السادس من أكتوبر.

ويخوض النقاز تدريبات إضافية إلى جانب مشاركته في المران بشكل طبيعي من أجل تجهيزه للفترة المقبلة بأفضل شكل.

وخصص الجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين في مران اليوم الثلاثاء.

وأكد خالد جلال المدير الفني للزمالك للاعبيه أن المعسكر المغلق جاء بهدف زيادة التركيز والاستعداد بالشكل الأمثل للفترة المقبلة من استئناف مباريات الدوري وكأس مصر عقب نهاية كأس أمم إفريقيا 2019.

وطلب جلال من اللاعبين ضرورة الاستفادة من المعسكر بأفضل شكل ممكن ليكونوا في أفضل حال حينما يتم استئناف مباريات الدوري ليحققوا اللقب لأنهم الأجدر به كما أكد لهم من قبل.

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