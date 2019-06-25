بالفيديو – ماذا قال المحمدي عن أزمة عمرو وردة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 19:39

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - مصر - تنزانيا

تحدث أحمد المحمدي قائد منتخب مصر عن أزمة زميله في الفريق عمرو وردة اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل لقاء الكونغو الديمقراطية.

فماذا قال المحمدي عن الأزمة المثارة مؤخرا؟ وماذا قال عن مواجهة الكونغو في الجولة الثانية؟

ويقدم لكم FilGoal.com أبرز ما قاله المحمدي في المؤتمر الصحفي.

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أحمد المحمدي مصر مصر 2019

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