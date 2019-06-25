وزير الرياضة الكونغولي: سنحسّن صورتنا أمام مصر حتى نخطف بطاقة التأهل

شدد بيلبلي تولو وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على ضرورة تحسين منتخب بلاده لمستواه في مواجهة مصر.

الكونغو الديمقراطية افتتحت مبارياتها في كأس الأمم الإفريقية 2019، بهزيمة مفاجئة أمام أوغندا 0-2، وتنتظرها مباراة صعبة أمام مصر غدا الأربعاء بالجولة الثانية.

وصرّح تولو على هامش حضوره المران الأخير للكونغو: "منتخبنا عانى من سوء حظ في المباراة الأولى أمام أوغندا ولم يظهر بمستواه المعتاد".

"سنحسّن هذه الصورة غدا أمام المنتخب صاحب الأرض".

وأضاف: "منتخب الكونغو الديمقراطية يمتلك عناصر مميزة، وعليه انتزاع بطاقة التأهل نحو الدور التالي، والبداية مع مباراة الغد، وبعدها علينا الفوز على زيمبابوي حتى لا ندخل في حسابات معقدة".

وحرص وفد من الحكومة الكونغولية على حضور مران المنتخب بالملعب الفرعي لنادي المقاولون العرب، لدعمه قبل مواجهة الفراعنة.

المران شهد أيضا حضورا للجماهير الكونغولية التي شاهدت المران من أرض الملعب.

الكونغو الديمقراطية لا تمتلك أي رصيد وتقبع في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، بينما تحتل مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق هدف عن أوغندا المتصدرة.

























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