تقارير: ريال مدريد مهتم بضم لاعب وسط نابولي

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 11:30

كتب : إسلام أحمد

فابيان رويز - نابولي

يهتم نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدمات فابيان رويز لاعب وسط نابولي الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فأن ريال مدريد استفسر عن إمكانية ضم اللاعب الذي يتوقع له مستقبل كبير.

تبعه تأكيد من برنامج "الشرينجيتو" الإسباني أن ريال مدريد مهتم بالحصول على لاعب الوسط البالغ 23 عاما.

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لكن الصحيفة الإسبانية أكدت أن ليس هناك نية لنابولي من أجل بيعه، وما يزيد صعوبة الأمر عدم وجود بند شرط جزائي في تعاقده.

ويأمل ريال مدريد أن يحل الكولومبي جيمس رودريجيز الأمر والذي يشارك مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا حاليا، حال وافق على الانتقال إلى نابولي، وهو ما قد يٌسهل التفاوض مع إدارة النادي الإيطالي.

فابيان انتقل إلى نابولي بداية الموسم الماضي مقابل 30 مليون يورو قادما من ريال بيتيس الإسباني، مشاركا في 40 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع 3.

ويتألق اللاعب مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية للشباب، المقامة حاليا مسجلا هدفا وحيدا ليساعد في تأهل الماتادور للمربع الذهبي وضمان مقعد المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

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