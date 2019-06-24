المساكنى: أداء تونس سيتحسن في المباريات المقبلة

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 21:54

كتب : عاطف شادي

تونس - أنجولا - يوسف المساكني

يؤمن يوسف المساكنى قائد منتخب تونس أن أداء نسور قرطاج سيتحسن فى المباريات المقبلة وذلك بعد التعادل مع أنجولا.

يوسف المساكني

النادي : أوبين

تونس

وتعادل منتخب تونس بهدف لمثله ضد أنجولا ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا مصر 2019. في المباراة التي أقيمت بملعب السويس.

منتخب تونس تقدم من ركلة جزاء سددها القائد يوسف المساكني، قبل أن يتعادل داجمالا كامبوس لمنتخب أنجولا.

وأضاف خلال تصريحاته للإعلاميين "لم نقدم الأداء المنتظر منا أمام أنجولا وهذه المباراة أصبحت للنسيان".

وأضاف "المنتخب يضم عدة لاعبين تنقصهم الخبرة وأن والتعادل يعتبر نتيجة إيجابية نظرا لظروف اللقاء".

وأتم تصريحاته "أعد جماهير تونس بتحسن الأداء وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة".

ويلعب نسور قرطاج في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ضد مالي يوم 28 يونيو الجاري، ثم تواجه موريتانيا يوم 2 يوليو في نهاية دور المجموعات.

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