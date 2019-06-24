رسميا - الكاميرون تستبعد مهاجمها بسبب الخطر على حياته.. والتماس للكاف لاستبداله

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 17:08

كتب : محمد سمير

جويل تاجوي - الكاميرون

أعلن اتحاد الكاميرون لكرة القدم رسميا استبعاد جويل تاجوي مهاجم الفريق من قائمة الـ23 لاعبا المشاركة في أمم إفريقيا 2019 في مصر بسبب الخطر على حياته.

جويل تاجو

النادي : ماريتيمو

الكاميرون

وأوضح بيان الاتحاد الكاميروني أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خللا في الشريان التاجي بقلب مهاجم الفريق مما يؤدي لخطر على حياته بتعرضه لموت مفاجئ نتيجة للمجهود الزائد.

وقال الاتحاد الكاميروني في بيانه "أخبار سيئة من بعثة المنتخب، بقرار استبعاد جويل تاجوي من قائمة الـ23 لاعبا بأمم إفريقيا مصر 2019".

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وأضاف البيان "اللاعب لن يكون قادرا على المشاركة في البطولة بعد التقارير الطبية".

وأوضح الاتحاد الكاميروني "ويليام نجاتشو طبيب الفريق قد اشتبه بوجود خلل في الشريان التاجي للاعب أثناء معسكر قطر والذي تم تأكيده في مصر، مع وجود خطر على حياته بالتعرض لموت مفاجئ".

وواصل البيان "تم استقبال نبأ استبعاد تاجوي بحزن شديد في معسكر الكاميرون من الجهاز الفني واللاعبين ولم يسيطروا على دموعهم".

وأتم البيان "تم تقديم استئناف لدى الاتحاد الإفريقي (كاف) من أجل قبول استبدال اللاعب".

ويلعب تاجوي ضمن صفوف كروزيرو البرازيلي وكان قد انتقل إلى مارتيميو البرتغالي على سبيل الإعارة.

وخاض تاجوي 33 مباراة هذا الموسم وسجل 10 أهداف وصنع 2 آخرين.

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