نجم الكونغو يحث زملاءه: العبوا برجولة أمام مصر.. يمكننا الفوز عليهم

حث تريزور مبوتو لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، زملاءه على الاستفاقة ومواجهة مصر بقوة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

الكونغو خسرت أول مباراة بهدفين دون رد أمام أوغندا، وتنتظرها مهمة صعبة أمام مصر في الجولة الثانية يوم الأربعاء بالجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وصرّح مبوتو: "إن أردنا كسب الاحترام وأن نُظهِر للعالم جودتنا الكروية، فدعونا نتحلى بالرجولة وأن نبلل القميص بالعرق في المباراتين المقبلتين".

وأضاف بلكنة تحدي عبر الموقع الرسمي لنادي مازيمبي الذي يلعب فيه: "منتخب مصر يمكن قهره، سنقاتل حتى النهاية".

مبوتو (33 عاما) ظل على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى أمام أوغندا، على الرغم من خبرته الدولية الكبيرة الممتدة لـ 15 عاما.

أسطورة مازيمبي يمتلك 44 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفا.

الكونغو الديمقراطية تحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى بلا نقاط، بفارق الأهداف عن زيمبابوي صاحبة المركز الثالث.

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