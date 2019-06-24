اليوم الإفريقي - حامل اللقب لمداواة قلب مكلوم.. وحضور رئاسي

رابع أيام كأس الأمم الإفريقية 2019 سيكون شاهدا على ختام الجولة الأولى لدور المجموعات، وظهور حامل اللقب.

مباراتان فقط يشهدهما الثلاثاء 25 يونيو، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

FilGoal.com يقدّم مباريات اليوم الأخير في الجولة الأولى لأمم إفريقيا.

الكاميرون - غينيا بيساو

يبدأ منتخب الكاميرون حملة الدفاع عن لقبه، بمواجهة غينيا بيساو في السابعة مساء الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية.

المعسكر الكاميروني شهد الكثير من التوتر، فوصلت البعثة إلى مصر متأخرة بسبب إضراب اللاعبين لعدم الحصول على مستحقاتهم المادية من الاتحاد المحلي.

قبل أن يتلقى المدرب كلارنس سيدورف صدمة جديدة ليلة مباراته الأولى، باستبعاد المهاجم جويل تاجوي بعد ثبوت وجود خلل في الشريان التاجي، مما يضع حياته في خطر.

الكاميرون ستحاول التغلُب على رقم سلبي، إذ لم تحقق الفوز في مباراتها الافتتاحية بكأس الأمم الإفريقية، منذ انتصارها 3-1 على أنجولا في نسخة 2006، وللمصادفة فإنها كانت مقامة على أرض مصر أيضا.

أما غينيا بيساو فتشارك للمرة الثانية في تاريخها بعد النسخة الماضية، وتبحث عن فوزها الأول في كأس الأمم الإفريقية على الإطلاق.

كما أن منتخب الدولة الناطقة بالبرتغالية، يبحث عن فوزه الأول على أسود الكاميرون، بعد هزيمته في المواجهات الثلاث الماضية.

المنتخبان تواجها في النسخة الماضية، واستطاعت الكاميرون الانتصار 2-1.

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غانا – بنين

وفي العاشرة مساءً، تلعب غانا أمام بنين على استاد الإسماعيلية أيضا.

غانا تدخل البطولة بعد أزمة شارة القيادة التي دفعت أسامواه جيان إلى الاعتزال دوليًا، قبل أن يتدخل نانا أكوفو أدو رئيس غانا لإقناعه بالعودة إلى النجوم السوداء، وهو ما تم بتقليده منصبا شرفيا يُدعى "القائد العام".

الرئيس أكوفو أدو سيكون حاضرا بنفسه في مقصورة استاد الإسماعيلية لمشاهدة أولى مباريات بلاده أمام بنين.

من جانبها، تبحث بنين عن فوزها الأول تاريخيا في كأس الأمم الإفريقية، بعد أن فشلت في الخروج منتصرة في 9 مباريات خاضتها خلال 3 مشاركات سابقة.

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