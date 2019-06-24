الخرزي: سعيد بجائزة رجل مباراة تونس وأنجولا.. وحزين للتعادل

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 22:07

كتب : عاطف شادي

يوسف المساكني - تونس - أنجولا

رغم سعادته بالفوز بلقب أفضل لاعب في مباراة تونس وأنجولا، إلا أن وهبي الخزري نجم نسور قرطاج حزين بسبب انتهاء المواجهة بالتعادل.

وهبي الخزري

النادي : سانت إيتيان

تونس

وتعادل منتخب تونس بهدف لمثله ضد أنجولا ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا مصر 2019. في المباراة التي أقيمت بملعب السويس.

منتخب تونس تقدم من ركلة جزاء سددها القائد يوسف المساكني، قبل أن يتعادل داجمالا كامبوس لمنتخب أنجولا.

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وقال الخزري عقب المباراة للصحفيين: "اقتربنا من تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ولكن تراجعنا بعد الهدف الأول واستغل منتخب أنجولا ذلك وسجل التعادل".

وأضاف "قادرون على حسم مباراة مالي والتي ستكون بالنسبة لنا تحدي خاص بعد التعادل مع أنجولا".

وفاز وهبي الخزري بجائزة رجل مباراة تونس وأنجولا.

ويلعب نسور قرطاج في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ضد مالي يوم 28 يونيو الجاري، ثم تواجه موريتانيا يوم 2 يوليو في نهاية دور المجموعات.

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