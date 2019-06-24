مدرب أنجولا: مررنا بظروف صعبة قبل البطولة وخرجنا بنقطة أمام تونس القوية
الإثنين، 24 يونيو 2019 - 22:06
كتب : عاطف شادي
أشاد سردان فاسيليفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا، بأداء الغزلان في مواجهة تونس التي انتهت بالتعادل 1-1.
أنجولا خطفت نقطة من تونس في أولى مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)
وصرّح فاسيليفيتش بعد المباراة: "واجهنا واحدا من أقوى المنتخبات في القارة، والذي يتواجد في تصنيف متقدم".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "رغم مرور أنجولا بظروف صعبة خلال فترة الإعداد، إلا أننا نجحنا في الخروج بنقطة مستحقة، واللاعبون قدّموا أداء مميزا".
وكشف عن طموحات أنجولا: "حضرنا إلى مصر لننصب أنفسنا منتخبا قويا في القارة وقادرا على صنع الحدث".
مختتما: "نريد الذهاب بعيدا في هذه البطولة".
أنجولا واجهت بعض الصعوبات في فترة الإعداد، إذ اضطرت إلى إلغاء مباراتها الودية أمام جنوب إفريقيا بسبب حضورها متأخرة إلى مصر.
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