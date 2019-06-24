مدرب أنجولا: مررنا بظروف صعبة قبل البطولة وخرجنا بنقطة أمام تونس القوية

أشاد سردان فاسيليفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا، بأداء الغزلان في مواجهة تونس التي انتهت بالتعادل 1-1.

أنجولا خطفت نقطة من تونس في أولى مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

وصرّح فاسيليفيتش بعد المباراة: "واجهنا واحدا من أقوى المنتخبات في القارة، والذي يتواجد في تصنيف متقدم".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "رغم مرور أنجولا بظروف صعبة خلال فترة الإعداد، إلا أننا نجحنا في الخروج بنقطة مستحقة، واللاعبون قدّموا أداء مميزا".

وكشف عن طموحات أنجولا: "حضرنا إلى مصر لننصب أنفسنا منتخبا قويا في القارة وقادرا على صنع الحدث".

مختتما: "نريد الذهاب بعيدا في هذه البطولة".

أنجولا واجهت بعض الصعوبات في فترة الإعداد، إذ اضطرت إلى إلغاء مباراتها الودية أمام جنوب إفريقيا بسبب حضورها متأخرة إلى مصر.



















اقرأ أيضا:

فوز تاريخي لـ كوت ديفوار

فيديو في الجول - قمصان الكاميرون المرعبة وخسارة لقب أمام 120 ألف متفرج ضمن كوابيس مصر في أمم إفريقيا

فيديو في الجول - تونس بقائمة قوية للمنافسة على اللقب

رسميا - الكاميرون تستبعد مهاجمها بسبب الخطر على حياته.. والتماس للكاف لاستبداله

تحليل في الجول - بعيدا عن حرارة الجو.. ما الذي أخر هدف المغرب ضد ناميبيا