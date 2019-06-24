تاريخ مصر في أمم إفريقيا عامر بالانتصارات والتتويجات، لكنه لا يخلو أيضا من بعض الخسارات التي كتبت على يد لاعبين أفذاذ.

في الحلقة الرابعة من لحظات في إفريقيا. يتحدث كُتاب في الجول عن لاعبين سببوا المتاعب لمنتخب مصر.

البعض تحدث عن مصطفى حجي وحسين عشو، والبعض عاد لتذكر قمصان الكاميرون المرعبة في 2002.

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وقل لنا أنت أيضا عن لاعبين مثلوا كوابيسا لمنتخب مصر في أمم إفريقيا.

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