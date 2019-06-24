هذه المرة سيكون الكأس غايتهم. تونس تأتي إلى مصر من أجل المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية.

يقدم لكم FilGoal.com فيديو تقديمي لمنتخب تونس قبل مبارياته في كأس الأمم الإفريقية.

منتخب تونس في المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في مدينة السويس.

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