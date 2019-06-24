خاص فيديو في الجول - تونس بقائمة قوية للمنافسة على اللقب

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 17:25

كتب : معتز سيد

منتخب تونس

هذه المرة سيكون الكأس غايتهم. تونس تأتي إلى مصر من أجل المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية.

يقدم لكم FilGoal.com فيديو تقديمي لمنتخب تونس قبل مبارياته في كأس الأمم الإفريقية.

منتخب تونس في المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في مدينة السويس.

شاهد الفيديو من هنا

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