مدرب تونس: أهدرنا الفوز ولم نساعد أنفسنا.. المستويات متقاربة للغاية

تحسّر آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، على ضياع نقطتين في مواجهة أنجولا.

تونس افتتحت مبارياتها في كأس الأمم الإفريقية 2019، بالتعادل 1-1 أمام أنجولا، على استاد السويس، ضمن منافسات المجموعة الخامسة. (طالع التفاصيل)

وصرّح جيريس بعد المباراة: "أهدرنا فوزا مهما في بداية المشوار".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "لا يوجد منتخبات صغيرة وكبيرة في القارة الآن، بل باتت المستويات متقاربة بين الجميع".

وأكمل: "كان هناك تقصير في بعض الخطوط، توجب أن نؤمّن هدف التقدم، ولكن لم نساعد أنفسنا".

وأتم: "علينا أن نركز على مباراة مالي المقبلة حتى نحصد نقاطها".

تونس كانت متقدمة بهدف دون رد في الشوط الأول، قبل أن تدرك أنجولا التعادل في الشوط الثاني، ويتقاسم الطرفان نقاط المواجهة.

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