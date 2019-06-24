مدرب تونس: أهدرنا الفوز ولم نساعد أنفسنا.. المستويات متقاربة للغاية

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 21:56

كتب : عاطف شادي

آلان جيريس

تحسّر آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، على ضياع نقطتين في مواجهة أنجولا.

تونس افتتحت مبارياتها في كأس الأمم الإفريقية 2019، بالتعادل 1-1 أمام أنجولا، على استاد السويس، ضمن منافسات المجموعة الخامسة. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

نجم الكونغو يحث زملاءه: العبوا برجولة أمام مصر.. يمكننا الفوز عليهم وهبي الخزري رجل مباراة تونس وأنجولا بالفيديو – أزمة البداية مستمرة للنسور نجم الكاميرون: لم نأت إلى مصر للتنزه وزيارة الآثار

وصرّح جيريس بعد المباراة: "أهدرنا فوزا مهما في بداية المشوار".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "لا يوجد منتخبات صغيرة وكبيرة في القارة الآن، بل باتت المستويات متقاربة بين الجميع".

وأكمل: "كان هناك تقصير في بعض الخطوط، توجب أن نؤمّن هدف التقدم، ولكن لم نساعد أنفسنا".

وأتم: "علينا أن نركز على مباراة مالي المقبلة حتى نحصد نقاطها".

تونس كانت متقدمة بهدف دون رد في الشوط الأول، قبل أن تدرك أنجولا التعادل في الشوط الثاني، ويتقاسم الطرفان نقاط المواجهة.

اقرأ أيضا:

فوز تاريخي لـ كوت ديفوار

فيديو في الجول - قمصان الكاميرون المرعبة وخسارة لقب أمام 120 ألف متفرج ضمن كوابيس مصر في أمم إفريقيا

فيديو في الجول - تونس بقائمة قوية للمنافسة على اللقب

رسميا - الكاميرون تستبعد مهاجمها بسبب الخطر على حياته.. والتماس للكاف لاستبداله

تحليل في الجول - بعيدا عن حرارة الجو.. ما الذي أخر هدف المغرب ضد ناميبيا

تونس آلان جيريس مصر 2019 أنجولا كأس الأمم الإفريقية

نرشح لكم

أخر الأخبار

صواريخ مالي تدمر موريتانيا 24 دقيقة | مصر 2019
اليوم الإفريقي - حامل اللقب لمداواة قلب مكلوم.. وحضور رئاسي 31 دقيقة | مصر 2019
3 ملامح من تعادل تونس أمام أنجولا.. أين الهجوم؟ 35 دقيقة | مصر 2019
ساسي: ما حدث من جماهير الزمالك ضد أنجولا درس.. وهذه رسالتي لهم ساعة | مصر 2019
خيبة الأمل تسيطر على العناوين.. ماذا قالت صحف تونس عن التعادل مع أنجولا ساعة | مصر 2019
نبيل معلول غاضبا بعد تعادل تونس: غياب علي معلول أثر على المنتخب 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك