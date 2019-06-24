التشكيل – ساسي احتياطي مع تونس أمام أنجولا.. والخزري يقود الهجوم

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 17:14

كتب : عاطف شادي

فرجاني ساسي - تونس - إنجلترا

يغيب فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، عن تشكيلة بلاده تونس في مواجهة أنجولا.

تونس تواجه أنجولا في استاد السويس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الفرنسي آلان جيريس مدرب تونس عن تشكيلته لخوض اللقاء الأول في منافسات أمم إفريقيا 2019، والتي شهدت غياب ساسي.

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في المقابل، دفع جيريس بالثلاثي غيلان الشعلالي، ووجدي كشريدة، وإلياس السخيري في خط الوسط.

ويبرز في خط الهجوم الثنائي يوسف المساكني ووهبي الخزري.

تشكيل تونس:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: رامي البدوي – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي

الوسط: غيلان الشعلالي – وجدي كشريدة – إلياس السخيري

الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – وهبي الخزري

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