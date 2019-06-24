هل يظهر مجددا في أمم إفريقيا؟.. مدافع السنغال يغيب 15 يوما بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم غياب مدافعه ساليف ساني لمدة تتراوح من 10 لـ 15 يوما بسبب الإصابة.

منتخب السنغال بدأ مشواره في أمم إفريقيا بالانتصار على تنزانيا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في البطولة. (طالع التفاصيل)

ساليف ساني تعرض لإصابة قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 24.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب معاناته من التواء في الكاحل الأيسر.

وأشار طبيب المنتخب إلى "ساليف ساني يحتاج للراحة من 10 لـ 15 يوما".

مدة غياب ساني أكدت غيابه عن كل مباريات السنغال المتبقية في دور المجموعات.

مدافع السنغال لن يلعب أمام الجزائر يوم الخميس المقبل، ولن يلعب أمام كينيا في الأول من الشهر المقبل.

مع وجود احتمالية لعدم لحاقة بلقاء السنغال في دور الـ 16 في حالة تأهل المنتخب.

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