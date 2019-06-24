هل يظهر مجددا في أمم إفريقيا؟.. مدافع السنغال يغيب 15 يوما بسبب الإصابة

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 16:58

كتب : FilGoal

ساليف ساني - السنغال - تنزانيا

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم غياب مدافعه ساليف ساني لمدة تتراوح من 10 لـ 15 يوما بسبب الإصابة.

منتخب السنغال بدأ مشواره في أمم إفريقيا بالانتصار على تنزانيا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في البطولة. (طالع التفاصيل)

ساليف ساني تعرض لإصابة قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 24.

أخبار متعلقة

بالأرقام - فردية محرز وأفكار لا يجب تطبيقها أمام السنغال.. أبرز ما قدمت الجزائر أمام كينيا مدافع الجزائر: إسقاط كينيا سيمنحنا الثقة ويجعلنا نستعد للسنغال بشكل أفضل بغداد بونجاح: سنظهر بشكل أفضل أمام السنغال أمونيكي: قلة الخبرة سبب خسارتنا أمام السنغال

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب معاناته من التواء في الكاحل الأيسر.

وأشار طبيب المنتخب إلى "ساليف ساني يحتاج للراحة من 10 لـ 15 يوما".

مدة غياب ساني أكدت غيابه عن كل مباريات السنغال المتبقية في دور المجموعات.

مدافع السنغال لن يلعب أمام الجزائر يوم الخميس المقبل، ولن يلعب أمام كينيا في الأول من الشهر المقبل.

مع وجود احتمالية لعدم لحاقة بلقاء السنغال في دور الـ 16 في حالة تأهل المنتخب.

اقرأ أيضا:

ثعالب الجزائر تنطلق.. فليحذر الجميع

الأرجنتين تهزم قطر وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا.. وبارجواي تخسر من كولومبيا

فيديو في الجول – بين تتويجات وانتصارت تاريخية.. أسعد لحظات المنتخب في أمم إفريقيا

أسود السنغال تظهر أنيابها لتنزانيا

منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة "سحب هواتف اللاعبين"

مصر 2019 السنغال

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب كوت ديفوار: لم نُريح زاها بسبب لقاء المغرب.. المنافسة قوية 29 ثاتيه | مصر 2019
مدرب بنين: تلقيت ضربة موجعة قبل مواجهة غانا 3 دقيقة | مصر 2019
مؤتمر أيو: نحمل ذكريات رائعة في الإسماعيلية.. نريد تكرار ما حدث قبل 10 أعوام 10 دقيقة | مصر 2019
مؤتمر مدرب غانا: أتينا لمصر لتحقيق اللقب الإفريقي 23 دقيقة | مصر 2019
فيديو في الجول – القصة الكاملة لاستبعاد مهاجم الكاميرون من أمم إفريقيا بسبب الخطر على حياته 23 دقيقة | مصر 2019
مباشر – تونس (0) - (0) أنجولا.. سيطرة من نسور قرطاج 31 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك