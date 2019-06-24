شوقي غريب: فكر كوبر سيطر على أجيري والدليل محمود علاء

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن منتخب مصر الأول لم يظهر بأسلوبه المعهود منذ تولي خافيير أجيري المسؤولية صيف العام الماضي.

وقال غريب عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "لا أعتبر مباراة زيمبابوي أساس الشكل العام للمنتخب، لقد تأثر اللاعبون نفسيا وعصبيا بفعل ترقب المباراة بعد احتفالية كبيرة وسط حضور جماهيري غفير، وكانوا يتمنون أن يكونوا (الكريزة) التي توضع فوق التورتة في هذه الليلة".

وأضاف "أعتقد أن شكل المنتخب تغير عن بداية تولي خافيير أجيري المسؤولية واعتماده على طريقة 4-3-3، ورأينا المنتخب ينفذ خططا أخرى أمام زيمبابوي".

وواصل "نفس السداسي الهجومي هم من لعبوا في عهد كوبر، لقد خاضوا عدة مباريات سويا ثم تطلب منهم تغيير أسلوب اللعب الذي تعودوا عليه كثيرا، فهي مهمة صعبة جدا".

وأشار "إذا كنت مكان أجيري سألعب بنفس التشكيل أمام الكونغو الديموقراطية، طالما التشكيلة الأساسية لا تعاني من أي إصابة لقد أخذوا حمية المباريات الأولى".

وتابع غريب "زيمبابوي لم يشكل خطورة على مدار 90 دقيقة، بينما وجدنا المنتخب يلجأ للكرات الطويلة والهجمات المرتدة، هذا ليس أسلوب أجيري، بل بدت طريقة اللعب مشابهة للمرحلة السابقة تحت قيادة هيكتور كوبر".

واستطرد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي "أجيري يعتمد على الضغط واللعب مفتوح وحرية في التحرك لكل اللاعبين، ولكن أمام زيمبابوي اختفى تأثير عدة مراكز بأرض الملعب بدليل اختيار محمود علاء لجائزة رجل المباراة، ولم يتم اختيار أفضل لاعب من عناصر أخرى كان من المفترض أن يكونوا في الصورة وأصحاب الكلمة العليا".

وقال شوقي غريب "من الممكن أن يعود أجيري لطريقته المعروفة في المباريات القادمة، فالكرة الوحيدة التي تقدم بها أيمن أشرف سجل منها تريزيجيه الهدف الوحيد في زيمبابوي".

وأردف "في المباريات السابقة، كان لظهيري الجنب أدوار مؤثرة جدا في النواحي الهجومية وصناعة الأهداف، إلا أنني متأكد أن الأداء سيكون أفضل في المباراة الثانية ضد الكونغو الديموقراطية".

وأتم تصريحاته "إلا أن إقامة مباراة أوغندا وزيمبابوي قبل مباراة منتخب مصر ستصعب المهمة نسبيا على لاعبينا، لكن من يكون هدفه تحقيق اللقب لا يسعى إلا للمكسب، عندما فزنا بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية في 2006 و2008 و2010 حققنا رقما قياسيا بعدم الخسارة في 18 مباراة، فهو إنجاز كبير، ولابد أن يكون هذا الرقم هو نفس الهدف للتشكيلة الحالية من اللاعبين".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق هدف عن منتخب أوغندا الذي انتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً يوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا.

بينما يلعب منتخب أوغندا أمام منتخب زيمبابوي في السابعة مساءً يوم الأربعاء.

































































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