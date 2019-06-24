أرقام في الجول.. ماذا قدم بن ناصر ليحصد جائزة رجل مباراة الجزائر وكينيا

اختير إسماعيل بن ناصر رجلا لمباراة الجزائر أمام كينيا والتي انتهت بفوز ثعالب الصحراء بهدفين دون رد، فماذا قدم لاعب وسط الجزائر ليحصد جائزة أفضل لاعب؟

FilGoal.com يعرض لكم أهم ما قدم لاعب إيمبولي الإيطالي خلال 90 دقيقة شغل فيها مركز متوسط الميدان.

لاعب الوسط الجزائري قام بتمرير 48 كرة طيلة المباراة 42 منها صحيحة بنسبة دقة 87.5% إذ جاءت جميع تمريراته قصيرة دون الاعتماد على الكرات الطولية في عمق دفاعات كينيا مثل زملائه.

بن ناصر نجح في ترجمة تمريراته بعرضية أرضية قبل نهاية الشوط الأول أسفرت عن هدف رياض محرز، وتعزيز تفوق الجزائر بهدف ثان.

اعتماد الجزائر على الأظهرة الدفاعية في الزيادة الهجومية خاصة رامي بن سبعيني الظهير الأيمن اتاحت لبن ناصر أن يمرر له 9 مرات كأكثر لاعب ومن ثم عيسى ماندي في قلب الدفاع برصيد 7 تمريرات.

يميل بن ناصر إلى الجهة اليسرى مقدما المساندة لبن سبعيني وهو ما ظهر في صناعة هدف اللقاء الثاني.

50% من تمريرات بن ناصر جاءت إلى الأمام، بينما جاءت 10 تمريرات للخلف و11 كتمريرات جانبية.

على مستوى استعادة الكرة، فقد الكرة 3 مرات وجميعها في منتصف ميدان الخصم، في حين فاز بالكرة في 7 مواجهات أمام الخصم.

دفاعيا قام بتشتيت الكرة مرتين من المناطق الدفاعية، فيما اعترض الكرة من الخصم 3 مرات، دون ارتكاب أي أخطاء.

لاعب إيمبولي كان ضمن أبرز اللاعبين في فريقه الموسم المنصرم، ويواصل تقديم الأداء الجيد مع المنتخب، فهل يواصل الأداء المميز له في كأس الأمم الإفريقية 2019.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي لأفضل لاعبي العرب في كأس الأمم؟

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